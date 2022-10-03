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Общество

В каждой пятой компании Пскова работают сотрудники на удалёнке

В каждой пятой компании Пскова работают сотрудники на удалёнке, сообщает сервис SuperJob.

В августе и сентябре нынешнего года уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос, увеличилось и число работодателей, практикующих удаленку. Сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в каждой пятой псковской компании (19%). По сравнению с августом в Пскове вдвое (до 12%) возросло число организаций, где удаленно работает значительное количество сотрудников (от ½ до ¾ штатной численности).

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (об этом сообщили 38% работодателей), продаж и управления персоналом (26 и 25% соответственно), а также финансов и юриспруденции (17 и 16%). 9% опрошенных рассказали, что в их компании дистанционные работники выполняют задачи в области маркетинга, по 8% — в сфере логистики, экономики и закупок. Столько же рассказали, что удаленно трудится весь офисный персонал. Еще 18% назвали другие сферы деятельности дистанционных сотрудников, в том числе дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура.

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