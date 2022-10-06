Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: ДЭГ необходимо масштабировать на всю территорию области

Михаил Ведерников встретился с Игорем Соповым. Фото пресс-службы Правительства Псковской области

На рабочей встрече с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым Михаил Ведерников обсудил итоги прошедшей кампании и подготовку к новому выборному циклу. Об этом губернатор Псковской области сообщил в Telegram.

С 9 по 11 сентября на территории области прошло 30 избирательных кампаний. Нарушений при их подготовке и проведении зафиксировано не было. 

Среди поступивших жалоб обоснованными признаны всего 10, но они не повлекли за собой отмены или изменений итогов голосования. Со стороны политических партий в работе избирательной комиссии нарушений также не выявлено.

«Обсудили применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2023 года. Система хорошо себя зарекомендовала, и этот опыт необходимо масштабировать на всю территорию области», – заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 октября 2022

Михаил Ведерников: ДЭГ необходимо масштабировать на всю территорию области

05 октября 2022

Реставраторы привели в порядок ступени храма Варвары Великомученицы в Печорах
05 октября 2022

Псковичи могут поставить прививку от гриппа в городской поликлинике
05 октября 2022

Мобилизации в некоторых посёлках Карелии помешала клюква
05 октября 2022

Около трёх тысяч псковичей ежегодно пробуют сдать нормы ГТО
05 октября 2022

СК России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов Российской Федерации
05 октября 2022

Количество пеших граждан на пограничных пунктах Псковской области сократилось
05 октября 2022

В псковские соцсети и родительские чаты проник фейк о готовящемся теракте

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...