Михаил Ведерников: ДЭГ необходимо масштабировать на всю территорию области
На рабочей встрече с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым Михаил Ведерников обсудил итоги прошедшей кампании и подготовку к новому выборному циклу. Об этом губернатор Псковской области сообщил в Telegram.
С 9 по 11 сентября на территории области прошло 30 избирательных кампаний. Нарушений при их подготовке и проведении зафиксировано не было.
Среди поступивших жалоб обоснованными признаны всего 10, но они не повлекли за собой отмены или изменений итогов голосования. Со стороны политических партий в работе избирательной комиссии нарушений также не выявлено.
«Обсудили применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2023 года. Система хорошо себя зарекомендовала, и этот опыт необходимо масштабировать на всю территорию области», – заключил глава региона.
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