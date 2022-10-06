Михаил Ведерников: ДЭГ необходимо масштабировать на всю территорию области

00:55, 06 октября 2022, ПАИ

На рабочей встрече с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым Михаил Ведерников обсудил итоги прошедшей кампании и подготовку к новому выборному циклу. Об этом губернатор Псковской области сообщил в Telegram.

С 9 по 11 сентября на территории области прошло 30 избирательных кампаний. Нарушений при их подготовке и проведении зафиксировано не было.

Среди поступивших жалоб обоснованными признаны всего 10, но они не повлекли за собой отмены или изменений итогов голосования. Со стороны политических партий в работе избирательной комиссии нарушений также не выявлено.

«Обсудили применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2023 года. Система хорошо себя зарекомендовала, и этот опыт необходимо масштабировать на всю территорию области», – заключил глава региона.