Анатолию Кирпичникову посвятили выставку порховичи

13:05, 07 октября 2022, ПАИ

Ввыставка «Анатолий Николаевич Кирпичников и Псковская земля» открылась в Порховском краеведческом музее, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.



На выставке представлены личные вещи, книги и брошюры из личной библиотеки Анатолия Кирпичникова, советского и российского археолога, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, почётного гражданина Ленинградской области.



Анатолий Кирпичников часто посещал Порховскую землю, проводил археологические раскопки. Он был постоянным участником Порховских краеведческих чтений. Последние годы своей жизни посвятил вопросам сохранения усадьбы Волышово и памятника «Ансамбль Порховская крепость» XIV века.

Выставка расположена в выставочном зале по адресу: проспект Ленина, 5.