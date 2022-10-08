Редкие минералы обнаружили в Дновском районе
Местный житель передал в дновский музейно-выставочный центр редкий минерал – глендонит. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Дновец».
Минералы были найдены местным жителем в русле реки Рвовка. Найти такой минерал не только в Псковской области, но и в мире – большая редкость.
Глендониты образуют необычные формы в виде многолучевых звёзд. Несмотря на многолетние исследования, до сих пор остаётся много вопросов по происхождению и первоначальному составу глендонитов. Этот минерал не имеет практического применения и пользуется популярностью исключительно у коллекционеров.
В кругу литотерапевтов (специалистов по нетрадиционной медицине, которые изучают воздействие натуральных камней на человека) бытуют мнения, что камень глендонит способен успешно справляться с лечением заболеваний нервной системы, устранять беспричинные страхи и тревоги, лечить депрессию, бессонницу, снимать нервное напряжение, раздражение и приступы гнева.
Одна из легенд гласит, что впервые глендониты обнаружили поморы, проживающие на берегу Белого моря. Они, ожидая приемлемой погоды для ловли рыбы и морских животных, ходили вдоль берега моря и созерцали диковинные камешки, вынесенные волнами на побережье. Среди них попадались особенно интересные, своим видом напоминающие не то ёжиков, не то кленовые листочки. Поморы назвали эти камни беломорскими рогульками.
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