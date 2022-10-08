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Общество

Гриб весом почти два килограмма нашла жительница Гдовского района

Фото: Анюта Пшеницына. «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте»

Гриб весом почти в два килограмма обнаружила жительница деревни Сосно в гдовском лесу. Фотографию она опубликовала в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент газета «Гдовская заря».

Реакция комментаторов была такой: «Богатырь», «Отличный улов», «Обалдеть, ещё и чистый!».

При этом грибники отмечают, что, возможно, это последняя «грибная» неделя. По словам одного из любителей тихой охоты, ранее он набирал по три корзины грибов, а сегодня «с трудом» смог собрать только одну.

Ранее в Псковской области уже был найден гигантский белый гриб.

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