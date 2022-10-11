В честь 350-летия Петра Первого в Пскове покажут мультимедийный спектакль
15 и 16 октября на территории Довмонтова города (Псковский кремль) пройдет показ зрелищного мультимедийного шоу, посвященного 350-летию со дня рождения Петра Первого, сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Время сеансов:
15 октября в 20:00 и 21:00
16 октября в 19:30
Купить билеты можно на сайте и в кассе БКЗ Псковской филармонии.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
01 октября 2022
«Псковичи вдохновлены любовью к своему краю»: Продовольственная ярмарка прошла в Пскове