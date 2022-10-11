В честь 350-летия Петра Первого в Пскове покажут мультимедийный спектакль

19:00, 11 октября 2022, ПАИ

15 и 16 октября на территории Довмонтова города (Псковский кремль) пройдет показ зрелищного мультимедийного шоу, посвященного 350-летию со дня рождения Петра Первого, сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Время сеансов:

15 октября в 20:00 и 21:00

16 октября в 19:30

Купить билеты можно на сайте и в кассе БКЗ Псковской филармонии.