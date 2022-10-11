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Развлечения

В честь 350-летия Петра Первого в Пскове покажут мультимедийный спектакль

Афиша мультимедийного спектакля в Пскове. Фото Telegram

15 и 16 октября на территории Довмонтова города (Псковский кремль) пройдет показ зрелищного мультимедийного шоу, посвященного 350-летию со дня рождения Петра Первого, сообщили в комитете по культуре Псковской области. 

Время сеансов: 
15 октября в 20:00 и 21:00 
16 октября в 19:30 

Купить билеты можно на сайте  и в кассе БКЗ Псковской филармонии.

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