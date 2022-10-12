ВИДЕО Не против шерсти - в Псковской области работает единственный мастер по валенкам

10:47, 12 октября 2022, ПАИ

В Псковской области работает единственный мастер, который вручную делает валенки. Когда-то распространенная в деревнях профессия катавала теперь становится исчезающим искусством, - это подтвердили в областном Доме ремесел и в нескольких районных домах культуры. В нашем регионе валенками занимает житель Пушкинских Гор Евгений Михайлов. Ставший, по сути, монополистом на рынке традиционной зимней овечьей обуви, мастер не испытвает проблем с заказами и в сезон продает по сто пар валенок. Все делает на мини-фабрике у себя дома.