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За 9 месяцев псковские газовики отработали около 3000 аварийных заявок

В январе – сентябре 2022 года специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС) АО «Газпром газораспределение Псков» совершили около 3 тыс. аварийных выездов. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 40% вызовов оказались ложными, сообщают в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Среди частых причин выездов – попадание воды во внутридомовые газопроводы из-за несанкционированного подключения проточных водонагревателей. Для ликвидации аварии специалисты должны отключить газ. 29 сентября по этой причине без газа на время остались два многоквартирных дома в г. Пскове.

«Затраты на проведение восстановительных работ в несколько раз превышают расходы на услуги специализированной организации по установке газового водонагревателя. Проведение самовольных работ на действующем газопроводе категорически запрещены и опасны для жизни», – отметила заместитель исполнительного директора, главный инженер ОА «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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