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Общество

Губернатор Псковской области провёл переговоры с фермерами по вопросу сохранения виноградной улитки

У губернатора Псковской области обсудили сохранение виноградной улитки. Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

Этим летом губернатор Псковской области Михаил Ведерников познакомился с фермером из Невельского района Алексеем Корочкиным, который занимается разведением виноградных улиток. Тогда глава региона и предприниматель обсудили вопросы развития хозяйства, в том числе, необходимость сохранения популяции улитки в Псковской области. Об этом сегодня пишет Telegram Михаила Ведерникова.

Теперь в Псковской области в промышленных целях можно собирать только улиток с раковиной высотой более 37 мм, шириной – более 34 мм (собирать более молодых особей, значит вредить популяции в целом). 

Внесены корректировки в отношении лиц, которые собирают улиток и сдают на пункты сбора. Они должны иметь:

  • заверенную копию договора с юрлицом или ИП, получившим разрешение на добычу улитки;
  • заверенную копию разрешения на добычу виноградной улитки.

«Уверен, наш местный деликатес будет набирать популярность, служить источником дохода для ответственных предпринимателей, радовать гостей региона и туристов», – резюмировал Михаил Ведерников.

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