Губернатор Псковской области провёл переговоры с фермерами по вопросу сохранения виноградной улитки

00:22, 14 октября 2022, ПАИ

Этим летом губернатор Псковской области Михаил Ведерников познакомился с фермером из Невельского района Алексеем Корочкиным, который занимается разведением виноградных улиток. Тогда глава региона и предприниматель обсудили вопросы развития хозяйства, в том числе, необходимость сохранения популяции улитки в Псковской области. Об этом сегодня пишет Telegram Михаила Ведерникова.

Теперь в Псковской области в промышленных целях можно собирать только улиток с раковиной высотой более 37 мм, шириной – более 34 мм (собирать более молодых особей, значит вредить популяции в целом).

Внесены корректировки в отношении лиц, которые собирают улиток и сдают на пункты сбора. Они должны иметь:

заверенную копию договора с юрлицом или ИП, получившим разрешение на добычу улитки;

заверенную копию разрешения на добычу виноградной улитки.

«Уверен, наш местный деликатес будет набирать популярность, служить источником дохода для ответственных предпринимателей, радовать гостей региона и туристов», – резюмировал Михаил Ведерников.