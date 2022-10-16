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Общество

Передачу о Гдовском районе покажут на телеканале «Культура»

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21 октября, в 15:05 на телеканале «Культура» состоится первый показ фильма «Письма из провинции. Гдовский район», сообщается в группе «ВКонтакте» «Граждане Гдовского края». 

Героями документального фильма, который снимали в Гдовском районе в конце лета, стали сразу несколько его жителей. Среди них орнитолог Марина Сиденко, которая помогает вернуться в дикую природу птицам из созданном ею Дома белого аиста. А также директор музея Надежда Сингатуллова, чья родословная уходит к гдовским стрельцам. В её семье бережно хранятся архивы с дореволюционных времен.

Кроме того, съёмочная группа поговорила с писателем и режиссёром Михаилом Мокиенко, который придумал и организовал для детей междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп», и с отцом Григорием (Ивасенко), который 22 года строил храм в деревне Спицино. 
 

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