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Политика

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно карте воздушных тревог, опубликованной изданием в Telegram-канале, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

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