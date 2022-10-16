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Общество

Жители Плюсского района просят отремонтировать мост через ручей

Жители села Ляды Плюсского района просят отремонтировать мост через ручей Железный. Об этом сообщается в группе Вконтакте «Ляды и их окрестности».

Данный мост находится в аварийном состоянии, несущие балки разрушены, а настил моста провалился. В данный момент проезд затруднен, есть вероятность полного обрушения моста, так как вторая несущая балка сгнила от времени.

Требуется срочная замена несущих балок моста и ремонт деревянного настила.

Мост через ручей расположен на участке муниципальной автомобильной дороги Ляды-Струйско, ответственность за который находится в компетенции администрации Плюсского района.

«Просьба принять незамедлительные меры по ремонту моста», – говорится в сообщении.

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