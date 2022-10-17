Производство лекарств увеличат в России

11:13, 17 октября 2022, ПАИ

Решен вопрос увеличения производства отечественных лекарств по ряду социально значимых заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«По ряду социально значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов», - сказал Мурашко на всероссийской конференции «Фарммедобращение» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По его словам, вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества, передает РИА Новости.