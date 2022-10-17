Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Военных и полицейских хотят включить в программу льготного автокредитования

В действующем законодательстве необходимо закрепить подход: чем больше локализация для производства автомобиля, тем больше должна быть государственная поддержка предприятию, его выпускающему. Кроме того, необходимо стимулировать спрос на отечественные машины, включив в соответствующую госпрограмму пенсионеров, работников правоохранительных органов, военнослужащих. Также отечественному автопрому поможет дополнение в законопроект о такси, в котором следует установить для автопарков норму по наличию российских авто. Об этом 17 октября в Совете Федерации на парламентских слушаниях заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, пишет «Парламентская газета».

Чтобы страна развивалась даже в условиях санкционного давления, необходимо честно оценивать ситуацию, считает глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор напомнил, что c 2015 по 2021 год в программы импортозамещения вложили более трех триллионов рублей, из которых напрямую из бюджета ушло 500 миллиардов рублей.

«Каковы результаты? Рекомендации не выполняются. На бумаге у нас очень все красиво, но нельзя сегодня жить бумажными данными, нужно ездить на предприятия и смотреть, кто как конкретно что делает», — сказал он.

В качестве позитивного примера глава комитета привел АвтоВАЗ, где импортозамещение компонентов находится на высоком уровне.

Есть и трудности: в настоящее время идет резкое снижение спроса на продукцию. Поэтому Максим Соколов предложил его стимулировать. «Речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно АвтоВАЗа или других компаний-автопроизводителей, или же тех, кто производит компонентную базу. Мы говорим о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса», — сказал Соколов.

Глава автоконцерна считает необходимым расширить действующую программу стимулирования покупки отечественных авто, включив в нее пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов. Напомним, сегодня получить солидную скидку при покупке могут семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя, водители, впервые покупающие машину, а также те, кто сдает авто старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.

Согласно условиям действующей программы льготного кредитования, скидка при покупке автомобилей российского производства составляет до 20 процентов от стоимости, а для дальневосточных регионов — 25 процентов.

В программе участвуют все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ стоимостью до 2 миллионов рублей, сообщает «Российская газета», а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на них действует повышенная скидка 35 процентов от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.

Общий бюджет программы стимулирования спроса на автомобили российского производства составляет 20,7 миллиарда рублей.

Что касается еще одной стимулирующей меры, которую предлагал глава АвтоВАЗа 20 сентября на совещании о развитии автопрома в палате регионов, — возможности использования маткапитала для приобретения отечественного автомобиля, то здесь определенность пока отсутствует. «В этом вопросе подвижек нет», — пояснил Максим Соколов «Парламентской газете».

Напомним, что на рассмотрении Госдумы сегодня находится законопроект, расширяющий возможности использования маткапитала. Авторы документа предложили тратить эти деньги и на покупку автомобиля. «Главное условие — машина должна быть новой, произведенной в России и иметь не менее трех пассажирских мест, помимо водительского», — уточнила «Парламентской газете» первый зампред думского Комитета по просвещению Яна Лантратова.

Документ устанавливает ограничения: стоимость авто не должна быть больше двух миллионов рублей, а мощность двигателя — до 125 лошадиных сил.

«Расширение использования маткапитала — один из самых популярных вопросов, с которыми ко мне обращаются родители. Маткапитал дает прекрасную возможность улучшить качество жизни российских семей. Для одних это шанс купить жилье, а для других — дать ребенку хорошее образование. И для того, чтобы большее количество семей могли удовлетворить свои потребности, действие материнского капитала необходимо расширить. Многие родители рассказывали мне, что им очень нужен автомобиль, но накопить на него у них нет возможности. Особенно это актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семье становится большой проблемой. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость. И я с таким предложением обратилась в Минтруд. Там сочли меру излишней, объяснили, что боятся мошеннических схем, это лишь временно улучшит положение семьи и приведет к дополнительным тратам», — отметила Лантратова.

Чтобы избежать злоупотреблений со стороны родителей и гарантировать целевое расходование средств, соавтор инициативы предлагает включать в число собственников автомобиля и ребенка. А если машину продадут в течение трех лет после покупки, то придется вернуть деньги в Пенсионный фонд. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 октября 2022

В Госдуме предлагают призывать по мобилизации осуждённых за тяжкие преступления
17 октября 2022

Борис Елкин провёл встречу с главой ВГА Бериславского района Андреем Костюком
17 октября 2022

В Пскове детям рассказали о правилах поведения на железной дороге
17 октября 2022

«Разговор о важном» в псковском колледже посвятили проблемам безопасности

17 октября 2022

Печорские охотники ликвидировали двух волков, задиравших овец и собак
17 октября 2022

У деревни Лехово археологи уточнили местоположение курганной группы
17 октября 2022

Придет ли в Псковскую область шторм из Петербурга, рассказала синоптик
17 октября 2022

О правилах вывоза крупногабаритного мусора рассказали в «Экопроме»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...