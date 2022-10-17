Военных и полицейских хотят включить в программу льготного автокредитования

07:26, 18 октября 2022, ПАИ

В действующем законодательстве необходимо закрепить подход: чем больше локализация для производства автомобиля, тем больше должна быть государственная поддержка предприятию, его выпускающему. Кроме того, необходимо стимулировать спрос на отечественные машины, включив в соответствующую госпрограмму пенсионеров, работников правоохранительных органов, военнослужащих. Также отечественному автопрому поможет дополнение в законопроект о такси, в котором следует установить для автопарков норму по наличию российских авто. Об этом 17 октября в Совете Федерации на парламентских слушаниях заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, пишет «Парламентская газета».

Чтобы страна развивалась даже в условиях санкционного давления, необходимо честно оценивать ситуацию, считает глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор напомнил, что c 2015 по 2021 год в программы импортозамещения вложили более трех триллионов рублей, из которых напрямую из бюджета ушло 500 миллиардов рублей.

«Каковы результаты? Рекомендации не выполняются. На бумаге у нас очень все красиво, но нельзя сегодня жить бумажными данными, нужно ездить на предприятия и смотреть, кто как конкретно что делает», — сказал он.

В качестве позитивного примера глава комитета привел АвтоВАЗ, где импортозамещение компонентов находится на высоком уровне.

Есть и трудности: в настоящее время идет резкое снижение спроса на продукцию. Поэтому Максим Соколов предложил его стимулировать. «Речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно АвтоВАЗа или других компаний-автопроизводителей, или же тех, кто производит компонентную базу. Мы говорим о социальной поддержке тех слоев населения, которые могут купить автомобиль, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса», — сказал Соколов.

Глава автоконцерна считает необходимым расширить действующую программу стимулирования покупки отечественных авто, включив в нее пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов. Напомним, сегодня получить солидную скидку при покупке могут семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медики и учителя, водители, впервые покупающие машину, а также те, кто сдает авто старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.

Согласно условиям действующей программы льготного кредитования, скидка при покупке автомобилей российского производства составляет до 20 процентов от стоимости, а для дальневосточных регионов — 25 процентов.

В программе участвуют все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ стоимостью до 2 миллионов рублей, сообщает «Российская газета», а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на них действует повышенная скидка 35 процентов от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.

Общий бюджет программы стимулирования спроса на автомобили российского производства составляет 20,7 миллиарда рублей.

Что касается еще одной стимулирующей меры, которую предлагал глава АвтоВАЗа 20 сентября на совещании о развитии автопрома в палате регионов, — возможности использования маткапитала для приобретения отечественного автомобиля, то здесь определенность пока отсутствует. «В этом вопросе подвижек нет», — пояснил Максим Соколов «Парламентской газете».

Напомним, что на рассмотрении Госдумы сегодня находится законопроект, расширяющий возможности использования маткапитала. Авторы документа предложили тратить эти деньги и на покупку автомобиля. «Главное условие — машина должна быть новой, произведенной в России и иметь не менее трех пассажирских мест, помимо водительского», — уточнила «Парламентской газете» первый зампред думского Комитета по просвещению Яна Лантратова.

Документ устанавливает ограничения: стоимость авто не должна быть больше двух миллионов рублей, а мощность двигателя — до 125 лошадиных сил.

«Расширение использования маткапитала — один из самых популярных вопросов, с которыми ко мне обращаются родители. Маткапитал дает прекрасную возможность улучшить качество жизни российских семей. Для одних это шанс купить жилье, а для других — дать ребенку хорошее образование. И для того, чтобы большее количество семей могли удовлетворить свои потребности, действие материнского капитала необходимо расширить. Многие родители рассказывали мне, что им очень нужен автомобиль, но накопить на него у них нет возможности. Особенно это актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семье становится большой проблемой. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость. И я с таким предложением обратилась в Минтруд. Там сочли меру излишней, объяснили, что боятся мошеннических схем, это лишь временно улучшит положение семьи и приведет к дополнительным тратам», — отметила Лантратова.

Чтобы избежать злоупотреблений со стороны родителей и гарантировать целевое расходование средств, соавтор инициативы предлагает включать в число собственников автомобиля и ребенка. А если машину продадут в течение трех лет после покупки, то придется вернуть деньги в Пенсионный фонд.