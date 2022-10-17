Тротуары Рижского проспекта в Пскове отремонтируют до 28 июля следующего года

21:10, 18 октября 2022, ПАИ

Подрядная организация ООО «Дорожник-2010» выполнит работы по ремонту тротуара от улицы Рокоссовского до ТЦ Fjord Plaza в Пскове. По сообщению пресс-службы администрации города, в контракт вошли два участка общей протяженностью 950 метров: от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской, а также от улицы Балтийской до съезда к ТЦ Fjord Plaza, пишет паблик «Граждане Пскова».

Второй участок проходит вплотную к оживленной магистрали, многие псковичи обращались в администрацию города с просьбой организовать безопасное передвижение пешеходов.

Работники подрядной организации проведут подготовительные работы, разберут бортовой камень и асфальтобетонное покрытие. Затем подрядчик подготовит основание для будущего тротуара, установит бортовой камень и железобетонные плиты для покрытий. Пешеходные дорожки будут заасфальтированы. Кроме того, подрядная организация восстановит нарушенное асфальтобетонное покрытие проезжей части у бортового камня, установит пешеходное ограждение и посеет газон.

Завершить все работы необходимо до 28 июля 2023 года.