Выставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня» открылась в Пыталово

11:27, 19 октября 2022, ПАИ

Выставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», посвящённая исследованию Арктического региона, открылась у Дома культуры на улице Чехова в Пыталово. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».

Для создания экспозиции использованы материалы, которые за последние 10 лет собрали участники экспедиций - члены псковского отделения Русского географического общества - компании RusArc.

На стендах размещены снимки из экспедиций в Арктике и Антарктиде, информация об уроженце Псковской земли, одном из основателей Русского географического общества Фердинанде Врангеле, о его путешествии по Северному Ледовитому океану и о командоре компании RusArc Данииле Гаврилове, который покоряет эти широты сейчас.