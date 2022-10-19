Выставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня» открылась в Пыталово
Выставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», посвящённая исследованию Арктического региона, открылась у Дома культуры на улице Чехова в Пыталово. Об этом сообщает районная газета «Наша жизнь».
Для создания экспозиции использованы материалы, которые за последние 10 лет собрали участники экспедиций - члены псковского отделения Русского географического общества - компании RusArc.
На стендах размещены снимки из экспедиций в Арктике и Антарктиде, информация об уроженце Псковской земли, одном из основателей Русского географического общества Фердинанде Врангеле, о его путешествии по Северному Ледовитому океану и о командоре компании RusArc Данииле Гаврилове, который покоряет эти широты сейчас.
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