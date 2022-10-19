Часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы освятили в Пустошке

15:00, 19 октября 2022, ПАИ

Часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы освятили в Пустошке, сообщает районная газета «Вперёд».

Построили её на пожертвования прихожан храма Сергия Радонежского и неравнодушных граждан на территории городского кладбища «Серебряный Бор». Освятил часовню отец Сергий, настоятель храма Сергия Радонежского. Он отслужил краткий молебен и освятил купол с крестом, после чего рабочие установили маковку на вершину часовни.

Отец Сергий обратился с поздравлением к присутствующим и поблагодарил всех, кто участвовал в возведении часовни. «С уверенностью можно сказать, что произошло радостное и благодатное событие. Установка купола стала одним из важнейших этапов строительства. Часовня сразу преобразилась: купол придал ей подобающий величественный вид. Мы сегодня приобщились к той благодати, которую дает нам Господь при освящении крестов и куполов. Часовня стоит, ведь иначе и быть не могло, когда за дело взялось столько неравнодушных людей», — отметил он.