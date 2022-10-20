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Общество

Кабмин оценил работу Псковской области по внедрению платформы обратной связи

22 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению платформы обратной связи заняла Псковская область по итогам девяти месяцев 2022 года. Соответствующие данные опубликованы на портале правительства РФ. 

Субъекты оценивались по 23 показателям. В частности, внимание уделялось уровню удовлетворённости граждан ответами, доле предоставленных в срок ответов, количеству подключённых к платформе органов МСУ, количеству обращений от граждан и т. д.

Также при составлении рейтинга обращали внимание на количество общественных голосований и публичных слушаний, проведённых на платформе, число реализованных проектов, голосование за которые проходило в ПОС, и другие показатели. 

«Благодаря платформе, к которой подключено уже более 121 тыс. органов власти и организаций, у субъектов есть широкие возможности сбора и обработки информации. Рейтинг показал нам, как они ими воспользовались. За девять месяцев этого года регионам от жителей поступило 1,95 млн сообщений, рассмотрено 1,91 млн из них. Остальные в работе. А всего с момента запуска платформы граждане в субъектах направили более 9,5 млн сообщений», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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