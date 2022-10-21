В России отменили ПЦР-тест на коронавирус для прибывающих из-за рубежа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших из-за рубежа, пишет РИА Новости.
«Внести изменения в постановление главного государственного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»... Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу», - говорится в документе.
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