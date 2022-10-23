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Общество

Правительство сократило сроки согласования документов территориального планирования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении до десяти дней сроков согласования документов территориального планирования. Об этом сообщается на сайте правительства, пишет ТАСС.

«Регионам будет проще и быстрее согласовывать документы территориального планирования, необходимые для создания комфортной городской среды. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь срок согласования изменений в схемах территориального планирования регионов будет составлять не более 10 дней (ранее — не более одного месяца)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение сроков согласования документов территориального планирования распространяется на проекты строительства, которые реализуются за счёт бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и приведения региональных схем в соответствие с документами территориального планирования России. В остальных случаях сроки согласования изменений будут занимать не более 20 дней.

Подготовка, согласование и опубликование проекта теперь будут производиться в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Это упростит процедуру согласования и позволит более оперативно взаимодействовать отвечающим за территориальное планирование организациям и властям.

Михаил Мишустин неоднократно говорил о важности территориального планирования как основы инфраструктурного развития городов. В частности, эта тема обсуждалась во время рабочей поездки председателя правительства на Дальний Восток, подчёркивается в сообщении.

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