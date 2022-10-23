Продолжается розыск пропавшего великолучанина

12:10, 23 октября 2022, ПАИ

Продолжается розыск пропавшего без вести 69-летнего великолучанина Владимира Уткина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках на улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотное телосложение, лицо смуглое, прямоугольной формы, волосы прямые, светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, чёрную вязаную шапку, чёрные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94 или 02.