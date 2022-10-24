Псковичи приняли участие во всероссийском форуме студентов

12:16, 24 октября 2022, ПАИ

Участие во всероссийском форуме студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ» приняла делегация Псковского кооперативного техникума. Мероприятие прошло в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по образованию Псковской области.



Три студентки техникума Ирина Дакуко, Мария Минакова и Наталья Ортина прошли образовательную программу по развитию в системе СПО студенческого самоуправления, наставничества, развитию студенческих объединений.

Руководитель по воспитательной работе Екатерина Савичева и заведующая очным отделением посетили мероприятия для специалистов системы СПО по развитию воспитательной работы в образовательных учреждениях.



В рамках форума состоялись встречи и панельные дискуссии с экспертами в сфере воспитательной работы, круглые столы, кейс-чемпионат и ярмарка воспитательных франшиз.