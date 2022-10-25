Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов таможенных органов региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Он подчеркнул, что Псковская область, граничащая с тремя государствами, неразрывно связана с деятельностью таможенных органов. На данный момент в регионе трудятся более 1300 сотрудников, обеспечивая высокий уровень таможенного администрирования.

«Сплоченный коллектив добросовестно выполняет все возложенные задачи, являясь гарантом соблюдения законодательства. Сотрудники обладают актуальными компетенциями, знанием современных информационных технологий, умеют анализировать большие объемы разносторонней информации и работать с цифровыми способами обработки данных. В пресечении противоправной деятельности юридических и физических лиц применяется накопленный значительный опыт», — отметил Михаил Ведерников.

Также он обратил внимание на то, что рабочее взаимодействие руководства таможни с правительством Псковской области помогает принимать верные решения даже в нестандартных ситуациях и достойно выполнять все задачи, способствуя экономическому подъему региона и страны.

«Благодарю сотрудников за преданность выбранному делу, стойкость в преодолении вызовов времени, честность, непреклонность и профессионализм! Желаю всему личному составу и ветеранам таможенной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и успехов на благо Отечества!» - подытожил глава региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
25 октября 2022

Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2022

Дождливая погода ожидается сегодня в Пскове
25 октября 2022

Псковичи не смогут увидеть солнечное затмение
25 октября 2022

Более 200 билетов на развлекательные мероприятия передадут семьям мобилизованных в Пскове
25 октября 2022

Туманность Полумесяц в созвездии Лебедь сфотографировал пскович
24 октября 2022

Ученики Писковской школы побывали с экскурсией у пожарных Пскова
24 октября 2022

Псковичка получила весточку с фронта в ответ на своё письмо

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...