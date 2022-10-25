Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником

10:00, 25 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов таможенных органов региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Он подчеркнул, что Псковская область, граничащая с тремя государствами, неразрывно связана с деятельностью таможенных органов. На данный момент в регионе трудятся более 1300 сотрудников, обеспечивая высокий уровень таможенного администрирования.

«Сплоченный коллектив добросовестно выполняет все возложенные задачи, являясь гарантом соблюдения законодательства. Сотрудники обладают актуальными компетенциями, знанием современных информационных технологий, умеют анализировать большие объемы разносторонней информации и работать с цифровыми способами обработки данных. В пресечении противоправной деятельности юридических и физических лиц применяется накопленный значительный опыт», — отметил Михаил Ведерников.

Также он обратил внимание на то, что рабочее взаимодействие руководства таможни с правительством Псковской области помогает принимать верные решения даже в нестандартных ситуациях и достойно выполнять все задачи, способствуя экономическому подъему региона и страны.

«Благодарю сотрудников за преданность выбранному делу, стойкость в преодолении вызовов времени, честность, непреклонность и профессионализм! Желаю всему личному составу и ветеранам таможенной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и успехов на благо Отечества!» - подытожил глава региона.