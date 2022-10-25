Магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода»

14:02, 25 октября 2022, ПАИ

Магазины одежды Zara вновь будут работать в России, но под другим названием. Как сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник, называться торговые точки теперь будут New fashion («Новая мода»).

По данным издания, будут открыты четыре магазина. При этом в них не будет собран весь ассортимент коллекций бренда. Работу офис в РФ продолжит под руководством бизнесмена из Ливана.

18 октября сообщалось, что испанская fashion-группа Inditex, владеющая брендами Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другими, намерена передать российскую структуру — АО «Зара СНГ» — третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую российское правительство не относит к «недружественной».

О закрытии магазинов стало известно 5 марта нынешнего года. В апреле гендиректор компании Inditex заявил о намерении «как можно скорее» вернуться на российский рынок. Он пообещал открыть магазины в России «как только позволят условия». Затем сообщалось, что компания может вернуться на рынок летом. Однако эти сообщения опровергли в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia.