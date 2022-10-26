МВД уберет штрих-код из водительского удостоверения

12:12, 26 октября 2022, ПАИ

МВД России планирует убрать штрих-код из водительского удостоверения в связи с его ненадобностью. Соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.

Приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года, передает агентство «Прайм». «При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — говорится пояснительной записке.

Шрих-код расположен слева на оборотной стороне водительских прав. Он был введен для борьбы с подделками.