Идею о контроле за содержанием видеоигр поддержали в Совфеде

15:10, 26 октября 2022, ПАИ

Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Он отметил, что следует не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения информацией, это позволит защитить детей.

Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту. Ранее об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ.

«Мы этот процесс начали давно. Это было еще с фильмами, которые выходили на экраны, где было ограничение - 6+, 12+, 18+», - рассказал Иван Абрамов РИА Новости.

По его словам, мы должны понимать, что сегодня дети очень много времени проводят в компьютерных играх, и нужно анализировать, какие черты характера, какие привычки у них при этом формируются. Сенатор отметил, что важные качества закладываются с детства, «чтобы затем мы не сталкивались с ЧП в школах, с насилием». «Поэтому это звенья одной цепи», - подчеркнул он.

При этом нужен здравый, нормальный подход, чтобы не было «охоты на ведьм», добавил парламентарий.