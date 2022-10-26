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Общество

Псковичи стали реже пользоваться автосервисами

Об отсутствии клиентов в псковских филиалах сети автосервисов FIT SERVICE заявил генеральный директор компании Александр Никитин. 

По его словам, такая ситуация не только в Псковской области, но и в других регионах. В больших городах потери есть, но не такие значительные. В целом эксперт заявил о потерях компании в размере 27 %.

Помимо этого, специалист отдела снабжения организации «Регион 60» Алексей Горшанов рассказал о нормализации цен на продукцию корейских автопроизводителей. По его словам, стоимость автодеталей из Кореи значительно снизилась и пришла в норму.

Александр Никитин добавил, что стоимость самих работ по ремонту автомобилей в его компании не изменилась и остаётся на прежнем уровне. Вдобавок руководство FIT SERVICE убрало свою наценку на детали, а к Новому году планирует поднять заработную плату своим сотрудникам.

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