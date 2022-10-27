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Культура

Псковичи могут побывать на балете «Лебединое озеро» со скидкой в 20%

С 20 по 22 ноября Санкт-Петербургский балет представит на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина спектакли «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Солисты Санкт-Петербургского балета – артисты Михайловского, Мариинского и Большого театров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, в честь Всемирного дня балета организаторы гастролей дарят псковичам 20-процентную скидку на спектакль «Лебединое озеро». Купить билеты по сниженной цене зрители могут как в кассе театра драмы, так и онлайн, воспользовавшись промокодом «ГУСЬ».

20 ноября зрителей приглашают на одну из самых красивых рождественских сказок – балет «Щелкунчик» по произведению немецкого писателя-романтика Гофмана. Хореография Василия Вайнонена. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – Екатерина Арсеньева, Станислав Арсеньев.

21 ноября на большой сцене Псковского театра драмы – один из самых известных классических балетов, бриллиант в наследии Чайковского – «Лебединое озеро». Автор декораций и костюмов – народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Солисты спектакля – артистка Михайловского театра Елена Коцюбира, артист Большого театра Фуад Мамедов.

22 ноября «Спящая красавица» завершит гастроли Санкт-Петербургского балета в Пскове. Хореография Мариуса Петипа. Декорации и костюмы народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. Солисты – артисты труппы Мариинского театра Вячеслав Гнедчик и Валерия Мартынюк.

Показы спектаклей пройдут на большой сцене Псковского театра драмы. Начало в 19:00.

Покупка билетов на спектакли «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» доступна по Пушкинской карте. В ближайшие дни к программе будет подключен и «Щелкунчик».

Билеты можно приобрести в кассе театра драмы по адресу ул. Пушкина, 13 (часы работы: с 9:30 до 21:00 с перерывом с 15:00 до 15:30) и на официальном сайте.

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