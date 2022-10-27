Псковичам объяснили, как избавиться от непроходимых луж во дворе

17:46, 27 октября 2022, ПАИ

Огромные лужи образовались во дворе на улице Гражданской, 2. Фотографии опубликованы в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Дворы в центре города, лужи непроходимые. Гражданская, 2», - написал местный житель.

В комментариях горожане посоветовали автору поста подать жалобу губернатору или заявку на участие в программе «Комфортная городская среда».

«Ау, активисты! Вы подали заявку по программе «Комфортная городская среда»?» – уточнил один из подписчиков.