Псковичам объяснили, как избавиться от непроходимых луж во дворе
Огромные лужи образовались во дворе на улице Гражданской, 2. Фотографии опубликованы в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Дворы в центре города, лужи непроходимые. Гражданская, 2», - написал местный житель.
В комментариях горожане посоветовали автору поста подать жалобу губернатору или заявку на участие в программе «Комфортная городская среда».
«Ау, активисты! Вы подали заявку по программе «Комфортная городская среда»?» – уточнил один из подписчиков.
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