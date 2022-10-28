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Культура

ВИДЕО Как устроен орган в печорской кирхе

В Печорах закрылся сезон органной музыки. Концерты в старинной кирхе проводятся с апреля по октябрь — это связано с температурой воздуха, здание лютеранской кирхи не отапливается, поэтому на холодное время года организаторы делают перерыв. На закрытии сезона выступила органистка из Саратова, лауреат международных музыкальных конкурсов Дарья Сидорова.

Уникальный печорский орган известен далеко за пределами региона — ему почти сто лет, в России такие есть только в Москве и Санкт-Петербурге. ПАИ изучило устройство самого большого и громкого инструмента в мире.

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