11 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Псковской области в этом году

10:08, 28 октября 2022, ПАИ

В летних лагерях Псковской области в этом году отдохнули 11 тысяч детей, в том числе 51,2% девочек и 48,8% мальчиков, сообщает Псковстат.

По сравнению с летней оздоровительной кампанией 2021 года число открывшихся организаций отдыха детей и их оздоровления увеличилось на 7%, а численность отдохнувших в них за летний период детей – на 3,3%.

Всего в Псковской области действовали 123 оздоровительных лагеря для детей и подростков. 59,3% – в сельской местности.

Воспитанием и уходом за детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления занимались 2 тысячи педагогических, медицинских и обслуживающих работников, в том числе 67,5% (1,4 тысячи) педагогов и вожатых. В среднем на каждого воспитателя приходилось по восемь детей (в 2021 году – девять детей). За здоровьем детей наблюдали 129 медицинских работников.