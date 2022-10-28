На спектакль «Букашка Мари» приглашает Псковский театр кукол

12:50, 28 октября 2022, ПАИ

30 октября Псковский театр кукол приглашает горожан на спектакль «Букашка Мари», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Трогательные истории из жизни маленьких букашек, живущих в ботаническом саду, расскажет художница-жанристка из Франции. Они познакомит маленьких зрителей с миром насекомых. Какие приключения ждут маленькую божью коровку, муравьишку, гусеницу и других букашек, маленькие зрители узнают на спектакле в это воскресенье в 12:00 и 14:00», - рассказали в ТКД.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе театра. Билет приобретается на каждого, кто присутствует в зале. Первый и второй ряды предназначен только для детей.