Ещё один авиарейс планируется запустить из Пскова в Москву
О запуске 10-го авиарейса из Пскова в Москву сообщил в эфире программы «Псковский телеграм Online» директор псковского аэропорта Артем Тарасов.
Новый рейс будет выполняться по вторникам, первый полет запланирован на 6 декабря. Не исключено, что этот рейс в Москву станет ежедневным, отметил Артем Тарасов.
Также к 6 декабря в псковском аэропорту откроется ещё одна зона ожидания для пассажиров, в настоящее время идет ремонт. Будет расширена и зона кафе на первом этаже.
В ходе беседы Артем Тарасов заметил, что досмотр в псковском аэропорту ведется очень тщательно.
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