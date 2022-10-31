Ещё один авиарейс планируется запустить из Пскова в Москву

12:08, 31 октября 2022, ПАИ

О запуске 10-го авиарейса из Пскова в Москву сообщил в эфире программы «Псковский телеграм Online» директор псковского аэропорта Артем Тарасов.

Новый рейс будет выполняться по вторникам, первый полет запланирован на 6 декабря. Не исключено, что этот рейс в Москву станет ежедневным, отметил Артем Тарасов.

Также к 6 декабря в псковском аэропорту откроется ещё одна зона ожидания для пассажиров, в настоящее время идет ремонт. Будет расширена и зона кафе на первом этаже.

В ходе беседы Артем Тарасов заметил, что досмотр в псковском аэропорту ведется очень тщательно.