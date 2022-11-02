Водителей хотят штрафовать на 500 рублей за езду зимой на летней резине

08:29, 02 ноября 2022, ПАИ

В МВД хотят ввести штрафы для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом, для чего разработали новую редакцию «Перечня неисправностей и условий…», при которых запрещена эксплуатация авто. Нарушителей предлагают наказывать не только за использование резины не по сезону, но и за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой тормозов, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах. Ведомство направило новую редакцию перечня в Аналитический центр при правительстве РФ. Ее планируют ввести в действие с 1 марта 2023 года, пишет «Парламентская газета».

Попытки ввести штрафы за езду на резине не по сезону были и раньше. Еще в 2016 году депутаты внесли в Госдуму законопроект, предполагающий штраф в две тысячи рублей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом. Но документ не был принят.

Сейчас в России действует Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»). В документе прописано, что зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Официально ездить на летней резине запрещено с 1 декабря по 1 марта. Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в зависимости от местных климатических условий органами государственного управления государств — членов Таможенного союза.

При этом требование к эксплуатации зимних шин есть, а никакой ответственности за его неисполнение — нет. Есть только штраф 500 рублей, если на одной оси окажутся разные шины. Такая норма действует с 2010 года. Об этом «Парламентской газете» рассказал автоюрист, руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

По словам автоэксперта, в МВД хотят внести поправки в раздел V «Перечня неисправностей и условий…». Этот раздел касается колес и шин. Авторы документа хотят добавить поправку, чтобы шины соответствовали сезону. Об этом 1 ноября сообщил «Коммерсант». Эксперт подтвердил, что такой документ существует и он был с ним ознакомлен.

Предлагается, что зимой водителям легковушек и легких грузовиков запретят ездить на летних покрышках. Летом запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории ТС. Регионам, в свою очередь, дадут право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Отметим, соответствующий норматив уже записан в техрегламенте, но ГИБДД за его нарушение пока не наказывает. После изменений такая возможность у инспекторов появится. «Тогда при несоответствии водителя можно будет привлекать по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ», — уточнил Максим Едрышов.

Водителям, у которых на авто будет резина не по сезону, придется, согласно предложенным нормам, заплатить штраф 500 рублей.

«Все понимают, что использование резины не по сезону опасно. Но как при этом учитывать географию страны и это все администрировать? Совершенно очевидно, что зимы в Якутии и Краснодарском крае начинаются по-разному. Кодифицировать, усреднить и упорядочить такой вопрос физически невозможно. Если все-таки такой штраф будет вводиться, то что в этом случае будут делать водители, которые едут транзитом? Например, из Москвы в Краснодарский край: в этих регионах разные климатические условия и разные понятия зимы. Как в таких случаях избежать ответственности, не совсем понятно. Это стоит прописать. Например, допускать использовать резину не по сезону без всяких наказаний в переходный период. В документе важно прописать, чтобы водители использовали зимнюю резину в календарную зиму: с 1 декабря по 28—29 февраля. И прописать запрет использования в летний период с 1 июня по 1 сентября зимних шин», — отметил автоюрист.