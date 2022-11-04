Псковский городской молодёжный центр объявляет сбор макулатуры

18:43, 02 ноября 2022, ПАИ

В рамках празднования Международного дня без бумаги Псковский городской молодёжный центр предлагает желающим поучаствовать в акции сбора макулатуры. Такое сообщение размещено на сайте молодёжного центра.

Сдача ненужной, использованной бумаги и картона способствует сокращению вырубки деревьев, а также необходима для рационального использования ресурсов планеты, уменьшения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической ситуации в мире.

До 10 ноября можно принести бесхозную бумагу или картон в рабочие дни по адресу ул. М. Горького, 15 с 10:00 до 17:00. При желании можно оставить заявку на сдачу макулатуры по тел. 56-44-44. По всем вопросам можно обращаться к организатору Алексею.