Поисковики из отряда «След» с квадрокоптерами искали Олега Бернацкого в Усвятском районе

19:43, 02 ноября 2022, ПАИ

Сегодня поисковики великолукского спасательного отряда «След» ездили в Усвятский район искать Олега Бернацкого. Об этом пишет паблик поисково-спасательного отряда. Мужчина пропал месяц назад.

«Ранее мы с Бэлль ездили, но сезон дождей не даёт возможности собаке продуктивно работать со следом. Деревня огромная. Много заброшенных домов. С квадрокоптеров просмотрели значительную часть деревни и прилегающих территорий. Результата пока нет», — сообщили спасатели.