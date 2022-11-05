Чем грозит всего одна кружка пива в день

23:05, 04 ноября 2022, ПАИ

Некоторые люди не пьют крепкий алкоголь — водку, виски, коньяк, но зато частенько собираются с друзьями, чтобы провести вечер за кружечкой пива. Пенный напиток считают не таким опасным: алкоголя в нём по сравнению с той же самой водкой совсем не много. Пиво легко пьётся, хорошо сочетается с чем угодно — от шашлыка до чипсов и орешков, поэтому человек не замечает, как быстро заканчивается бутылка, сообщается на сайте «Доктор Питер».

На самом деле в такой «безопасности» и состоит коварство пива: человек быстро к нему привыкает, проходит совсем немного времени — и ему уже сложно представить вечер без любимого напитка в руках. Оказывается, пиво не хуже крепкого алкоголя может разрушить ваше здоровье, говорят врачи. Особенно если пить его каждый день.

«Давайте определимся сразу: полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны. Возьмём наш пример: одна кружка пива — это примерно 0,5 литра в день. То есть за месяц человек выпивает около 15 литров. Звучит уже не так безопасно, не правда ли?» — говорит кардиолог, врач функциональной и ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Вадим Жук.

В 15 литрах пива, крепость которого 5 %, содержится 300 мл чистого спирта. И это тоже весьма солидный объём.

Так, в конечном итоге постоянное (3-4 раза в неделю и чаще) употребление пива может привести:

к алкогольной зависимости, с которой человек вряд ли справится самостоятельно;

к серьёзным проблемам с сердцем.

«В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью», — предостерегает Вадим Жук.

И конечно же, повышается давление — это очень частое явление. Человек начинает страдать от гипертонии, и если не принять меры, то состояние может резко ухудшиться.

Помимо сердечно-сосудистой системы, страдает и эндокринная. Не зря же есть выражение «пивной животик». Любителей пива так и опознают: нормальные или худощавые ноги, отёчность на лице и большой упругий живот, который трудно спрятать даже под объёмной курткой.

А именно висцеральный жир провоцирует:

нарушение углеводного обмена в виде инсулинорезистентности,

появление сахарного диабета второго типа (чтобы этого избежать, от напитка придётся отказаться).

Избыточное употребление пива повышает риск развития:

токсического хронического панкреатита,

гастрита,

язвенной болезни.

Кроме того, регулярное употребление пива, даже в небольших количествах, приводит к нарушению стула.

Однако есть и польза: если у человека нет проблем со здоровьем и он пьёт пиво редко, то тут напиток может даже немного помочь организму.

Дело в том, что пиво ускоряет обменные процессы, что в свою очередь должно способствовать омолаживанию клеток кровеносных сосудов.

Кроме того, качественный напиток может тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий, оказывать болеутоляющее и успокаивающее действие на организм. Но обольщаться не стоит: ведь у всего есть обратная сторона.