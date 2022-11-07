До 11 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 ноября
Небольшой дождь ожидается в Псковской области 8 ноября, сообщает Псковский гидрометцентр.
Прогнозируется южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +6 до +11 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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