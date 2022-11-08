Мобилизованных из Твери отправили в зону проведения СВО
В Твери состоялась отправка мобилизованных военнослужащих на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Все убывающие военнослужащие с момента мобилизации до отправки проходили ежедневные 10-часовые занятия на полигонах в Тверской области. Многие уже имели навыки по своим военно-учётным специальностям, а также боевой опыт в локальных конфликтах.
Практическая подготовка личного состава осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учётом особенностей проведения СВО.
Убывающий личный состав полностью обеспечен всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением и необходимыми документами. Для всех военнослужащих, убывающих из региона, заведены банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат.
Напомним, что в Тверь были направлены мобилизованные жители Псковской области.