Мобилизованных из Твери отправили в зону проведения СВО

14:48, 08 ноября 2022, ПАИ

В Твери состоялась отправка мобилизованных военнослужащих на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Все убывающие военнослужащие с момента мобилизации до отправки проходили ежедневные 10-часовые занятия на полигонах в Тверской области. Многие уже имели навыки по своим военно-учётным специальностям, а также боевой опыт в локальных конфликтах.

Практическая подготовка личного состава осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учётом особенностей проведения СВО.

Убывающий личный состав полностью обеспечен всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением и необходимыми документами. Для всех военнослужащих, убывающих из региона, заведены банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат.

Напомним, что в Тверь были направлены мобилизованные жители Псковской области.