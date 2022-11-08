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Общество

В Пустошкинском районе устранили цифровое неравенство

Фото: страница Виталия Рахманова в соцсети «ВКонтакте»

Базовая станция мобильной связи в деревне Соино Пустошкинского района запущена сегодня, 8 ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«Пока идёт голосование за населённые пункты, которые обеспечат услугами мобильной связи и Интернета в 2023 году, завершается строительство запланированных на 2022 год», — уточнил Виталий Рахманов.

Он подчеркнул, что данная базовая станция установлена в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», поэтому для того, чтобы воспользоваться услугами связи, необходимо быть абонентом операторов связи «Ростелеком» или «Теле2». 

Напомним, что сейчас проходит голосование, где псковичи могут выбрать, какие деревни подключат к Интернету.

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