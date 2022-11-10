В Пскове пройдёт международный кинофестиваль «Катарсис»

00:21, 11 ноября 2022, ПАИ

Международный кинофестиваль «Катарсис» пройдёт в течение двух недель на более чем 15 площадках в нескольких городах России, в том числе в Пскове, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Владимире, Новосибирске и Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Festagent.

Каждый отобранный фильм, клип или социальный ролик покажут на нескольких площадках. Лучший постер зрители выберут с помощью онлайн-голосования. При этом на фестиваль принимают фильмы любых жанров. «Будут отдельные программы фильмов о правах человека, фильмов для детей, экранизаций, фильмов до 120 секунд. Также мы принимаем клипы, социальные ролики и плакаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть средств отправят в благотворительные фонды больным детям. Организатором мероприятия стала кинокомпания «Катарсис».