Посвящённая творчеству Даля выставка пройдёт в «Петровском»

15:30, 15 ноября 2022, ПАИ

Посвящённая творчеству Даля и Пушкина выставка пройдёт в мемориальной усадьбе «Петровское» 2 декабря, рассказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что выставка приедет из музея имени Даля, и подчеркнул, что там будет много интересных экспонатов.

Также Георгий Василевич рассказал, что в музее реализуются ежегодные выставочные проекты. Один из них - показ крупнейшей коллекции Василия Званцова, планируется выставить его акварельные и графические работы.

Есть еще 24 выставочных проекта, среди которых в основном фондовые работы из коллекции музея. Спикер отметил, что посетители видят их редко, потому что эти объекты не входят в экспозиции.