Серьезную нехватку специалистов отметили в компании «Псковжилстрой»

16:15, 16 ноября 2022, ПАИ

Существенную нехватку специалистов в регионе отметила начальник отдела кадров АО СЗ «Псковжилстрой» Елена Янучковская.

«Специалистов высокого уровня мало, практически их нет. Да и сотрудников среднего звена очень мало. У нас кадровый голод. Мы не ждем, что к нам придут, и ищем людей на рынке труда сами», - рассказала Елена Янучковская.

По ее словам, компания готова вкладывать средства в обучение сотрудников. «Мы включаем в наш пакет предложение о медстраховании, материальную помощь, какие-то бонусы - всё это важно для людей. Но тем не менее кадровый голод очень большой», - добавила Елена Янучковская.