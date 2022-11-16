Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Котельную в Идрице отремонтировали при поддержке губернатора

В посёлке Идрица в котельной № 3 на ул. Кирова завершается капитальный ремонт автоматики котельного оборудования. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».

По сообщению администрации Себежского района, установленное ранее оборудование было произведено в Дании, что в условиях иностранных санкций делало технический ремонт и обслуживание оборудования невозможным.

Благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Себежскому району было выделено финансирование на капитальный ремонт автоматики, произведённой в Республике Беларусь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 ноября 2022

Украинская сторона взорвала мосты на границе с Белоруссией

16 ноября 2022

Котельную в Идрице отремонтировали при поддержке губернатора
16 ноября 2022

Иван Охлобыстин захотел стать военным священником в зоне СВО
16 ноября 2022

В Печорах обсудили вопрос о ремонте Киршинского ДК
15 ноября 2022

Псковские десантники дали отпор неонацистам

15 ноября 2022

При обстреле Шебекино в Белгородской области погибли два человека
15 ноября 2022

Акцию на Кургане Дружбы планируют провести поисковики из Беларуси и России
15 ноября 2022

Проект бюджета на 2023 год внесён в Псковскую городскую Думу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...