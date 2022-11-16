Котельную в Идрице отремонтировали при поддержке губернатора

22:16, 16 ноября 2022, ПАИ

В посёлке Идрица в котельной № 3 на ул. Кирова завершается капитальный ремонт автоматики котельного оборудования. Об этом сообщает газета Себежского района «Призыв».

По сообщению администрации Себежского района, установленное ранее оборудование было произведено в Дании, что в условиях иностранных санкций делало технический ремонт и обслуживание оборудования невозможным.

Благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Себежскому району было выделено финансирование на капитальный ремонт автоматики, произведённой в Республике Беларусь.