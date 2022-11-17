Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

10:44, 17 ноября 2022, ПАИ

Новый способ обмана опробовали мошенники и стали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках. При этом злоумышленникам достаточно получить доступ к одному из онлайн-банков жертвы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности (АРФГ).

Чтобы получить деньги клиента, мошенники через вирус или фишинг проникают в один из его онлайн-банков, затем «стягивают» туда деньги с карт в других финорганизациях и разом выводят их. Такую схему обмана подтвердили в крупнейших банках, она распространилась за последние несколько месяцев.

Как пояснили в АРФГ, сразу перевести деньги на свой счёт из основного банка мошенникам вряд ли бы удалось — у кредитной организации достаточно данных, чтобы приостановить нехарактерную операцию.

Она имеет признаки перечисления без согласия клиента. Поэтому мошенники убеждают перевести нужную сумму на свой же счёт в другом банке.