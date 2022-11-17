В Госдуме предлагают выделять детям пособия на Новый год

14:47, 17 ноября 2022, ПАИ

С инициативой о выделении «веерного пособия» на Новый год для детей тех семей, которые не получили универсальное пособие, выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Но мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это «веерное пособие», мы так между депутатами его называем, в размере пяти тысяч рублей выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие», - сказала она, передает РИА Новости.

Госдума на пленарном заседании 15 ноября приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение отказаться от термина «универсальное».