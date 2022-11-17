186 кг гашиша найдено на границе Псковской области

20:49, 17 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области задержаны уроженцы Украины, пытавшиеся провезти через границу 186 кг гашиша.

Одного контрабандиста задержали сотрудники Федеральной таможенной службы. В ходе обыска в автомобиле под управлением злоумышленника правоохранители обнаружили двойное дно, под которым было спрятано 247 брикетов гашиша.

Чуть позже был задержан и подельник украинца — его соотечественник, который также участвовал в преступной схеме. Таможню в Латвии, через которую автомобиль следовал транзитом, контрабандисты прошли без проблем.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228.4 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ).