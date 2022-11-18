Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» открылся в Пушкинских Горах

08:40, 18 ноября 2022, ПАИ

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» открылся в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Торжественная церемония прошла при значительном стечении публики. Гостями музея в этот вечер стали не только пушкиногорорцы, но и псковичи, великолучане, делегации из Острова, Опочки. В зале было много школьников и студентов. Прибыли в Пушкинский заповедник и представители областного отделения Союза пенсионеров.

Зрителей приветствовали организаторы фестиваля, в том числе — директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, выразивший надежду, что фестивалю анимации и литературы в «Михайловском» суждена долгая и счастливая жизнь. Приветственный адрес проекту от администрации региона в музей привёз заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн.

Далее публике представили членов жюри и коротко рассказали об анимационных фильмах, включённых в конкурсную программу.

Ещё до официального открытия фестиваля «Пушкин и…», но в его рамках, в областном центре прошли две творческие встречи с мультипликаторами и показы анимационных фильмов. А в «Михайловском», в музейном Научно-культурном центре, начали работу сразу две выставки: «Марина Курчевская. Взрослые игры в куклы» и «Софья Кравцова. Путешествие в Лукоморье».

Завтра фестиваль продолжит свою работу. Полную его программу можно, в частности, найти на официальном сайте партнёра проекта — музея-заповедника «Михайловское», по адресу https://pushkinland.ru/2018/news/news22/news100.php. Все показы (конкурсные, специальные, ретроспективные), творческие встречи и выставки фестиваля «Пушкин и…» бесплатны для зрителей.