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Общество

В Псковской области отменяется часть поездов в тверском направлении

В Псковской области отменяется часть поездов в тверском направлении, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 18 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года в связи с ремонтом пути на участке Торопец - Назимово в расписание движения пригородных поездов вносятся следующие изменения:

С 18 ноября отменяется пригородный поезд № 6693 Осташков - Великие Луки, с 19 ноября - пригородные поезда:

- № 6694, 6672 Великие Луки - Осташков (по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям);

- № 6693, 6671 Осташков - Великие Луки (по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям).

С 19 ноября назначаются пригородные поезда:

- № 6691 Бологое – Торопец (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям);

- № 6692 Торопец – Бологое (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям).

Кроме того, в целях обеспечения обслуживания пассажиров участка Осташков - Великие Луки - Осташков на период капитального ремонта пути с 20 ноября ОАО «РЖД» будет назначен компенсационный автобус сообщением Торопец - Великие Луки - Торопец по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям. Отправление из Великих Лук - в 12.10, прибытие в Торопец - в 14:00. Отправление из Торопца будет осуществляться в 14:30, прибытие в Великие Луки - в 16:30.

В связи с предоставлением «окон» с 25 ноября по 2 декабря в расписании движения отменяются пригородные поезда: 

- № 6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Жижица;

- № 6804 Великие Луки - Нелидово на участке Жижица - Нелидово.

28 ноября отменяются:

- № 6803 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Жижица;

- № 6804 Великие Луки - Нелидово на участке Жижица - Нелидово;

- № 6951 Нелидово - Великие Луки на участке Нелидово - Великие Луки.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах АО «МТ ППК»Яндекс, Туту.

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