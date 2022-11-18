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Общество

В Пскове для вынужденных переселенцев провели литературный вечер

12 вынужденных переселенцев посетили литературную встречу в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста. Творческое мероприятие организовали в рамках проекта «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс» 17 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гуманитарной организации.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения Российского Красного Креста

Перед участниками мероприятия «Творчество А. С. Пушкина – Пушкинская осень» выступили с речью о творчестве поэта заведующая отделом литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Наталья Грищенко и главный библиотекарь Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Яна Винидиктова. 

Гости проекта просмотрели видеоряд поэмы «Руслан и Людмила» и прочли стихи Александра Пушкина. Также сотрудник Псковского Красного Креста Любовь Сушилова подготовила для детей развивающую программу. В конце мероприятия участники встречи и их дети посетили кафе организации.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ Владимира Путина на развитие гражданского общества, который предоставил Фонд Президентских грантов. 

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