В Пскове для вынужденных переселенцев провели литературный вечер

15:23, 18 ноября 2022, ПАИ

12 вынужденных переселенцев посетили литературную встречу в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста. Творческое мероприятие организовали в рамках проекта «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс» 17 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гуманитарной организации.

Перед участниками мероприятия «Творчество А. С. Пушкина – Пушкинская осень» выступили с речью о творчестве поэта заведующая отделом литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Наталья Грищенко и главный библиотекарь Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Яна Винидиктова.

Гости проекта просмотрели видеоряд поэмы «Руслан и Людмила» и прочли стихи Александра Пушкина. Также сотрудник Псковского Красного Креста Любовь Сушилова подготовила для детей развивающую программу. В конце мероприятия участники встречи и их дети посетили кафе организации.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ Владимира Путина на развитие гражданского общества, который предоставил Фонд Президентских грантов.